Técnico defende Manchester de acusação do Le Havre O técnico Alex Ferguson negou nesta quinta-feira que o Manchester United tenha contratado um jovem jogador depois de pagar uma larga quantia financeira aos seus pais. O time inglês é acusado por Jean-Pierre Louvel, presidente do Le Havre, de tirar o meio-campista Paul Pogba, de 16 anos, da França, com uma oferta de 200 mil euros e uma casa para seus pais.