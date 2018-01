Técnico deixa a Inter de Limeira O técnico Luiz Carlos Ferreira já deixou o comando da Internacional de Limeira. Após alcançar o objetivo de salvar o time do rebaixamento, o treinador definiu nesta segunda-feira seu futuro: vai dirigir o Santo André, que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista. Além disso, Ferreira já deixou certa a contratação de dois jogadores de seu ex-clube: o meia Caio e o zagueiro Lica. Ambos irão com a responsabilidade de passar sua experiência e ajudar o time do Grande ABC a conquistar o acesso para a divisão principal. Para o treinador, a passagem por Limeira foi marcante. "Fiz bons amigos em Limeira e mais uma vez obtive sucesso onde trabalhei. Agora, vamos pensar no futuro e no Santo André", afirma. Ele ainda lembra os motivos que ajudaram a tirar a Inter de um rebaixamento que parecia certo. "O grupo era bom e estava unido. Só faltava eles acreditarem em si mesmos. A hora que fizeram isso, a má fase passou e conseguimos manter a Inter na divisão principal", diz. Essas não devem ser as únicas baixas no clube. Como a diretoria do clube possui o passe de apenas três jogadores dos 11 titulares (Lica, Paulinho e Émerson), vários atletas devem deixar o time. Na quarta-feira o presidente Richard Drago reúne a diretoria para começar a planejar o futuro. A intenção é disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, que deve começar em agosto.