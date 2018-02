Técnico deixa a seleção da Espanha O fracasso na Eurocopa fez uma nova vítima nesta sexta-feira. Depois da eliminação na primeira fase do torneio, o técnico Iñaki Saez anunciou nesta sexta-feira que não é mais o técnico da Seleção da Espanha. O treinador - que até quarta-feira ainda admitia continuar no cargo - não gostou das críticas que sofreu da imprensa e disse hoje que está indo embora, numa decisão de "caráter irrevogável". Sáez se transformou no principal alvo das críticas depois da derrota por 1 a 0 para Portugal, e a conseqüente eliminação da Espanha na primeira fase da Eurocopa. O time deixoi o torneio com apenas dois gols marcados em três jogos. Assim que terminou a partida contra os portugueses, Saez chegou a dizer que pretendia cumprir o contrato de dois anos que tinha com a Federação Espanhola e dirigir a equipe no Mundial de 2006. Diante das críticas, no entanto, mudou de idéia. Sáez dirigiu a Espanha em 23 partidas internacionais, com 15 vitórias e apenas duas derrotas. A questão é que as duas derrotas ocorreram em jogos decisivos. A Espanha perdeu para a Grécia nas eliminatórias para a Euro-04 há um ano, derrota que obrigou o time a jogar uma série eliminatória contra a Noruega para se classificar. A segunda, foi justamente contra Portugal, no último domingo. O treinador chegou à seleção principal depois de muito sucesso nas equipes de base. Ganhou o campeonato europeu Sub-21 em 98; a Copa do Mundo Sub-20 na Nigéria em 99 e, foi vice-campeão Olímpico em Sydney, em 2000. Vários treinadores estão sendo cogitados para a vaga de Sáez. O técnico do Mallorca, Luis Aragones é um dos mais cotados, mas nos nomes de Vicente del Bosque (ex-Real Madrid e hoje no Besiktas, da Turquia) e Miguel ?Michel´´ González também têm chances de assumir o cargo. DEMISSÕES - Iñaki Sáez é o terceiro treinador a perder o emprego nesta Eurocopa. Antes, Rudi Voeller e o austríaco Otto Baric haviam deixado as seleções da Alemanha e Croácia, respectivamente, depois de serem eliminados na primeira fase. A onda de demissões, no entanto, não deve parar nisso. O técnico da Itália, Giovanni Trapattoni, que também fracassou em Portugal, deve ser o próximo.