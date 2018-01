Técnico deixa Gana após dois meses O iugoslavo Milan Zivadinovic abandonou a seleção de Gana apenas dois meses depois de assumir o cargo e ter dirigido a equipe por uma única partida. O treinador justificou a decisão dizendo que não tinha o apoio necessário para a realização de seu trabalho, já que vários dos amistosos que havia pedido acabaram sendo cancelados ou sequer foram marcados. Em seu único jogo à frente do time, em partida válida pelas eliminatórias da Copa da África de Nações, Gana perdeu por 1 a 0 para Uganda e Zivadinovic se mostrou muito descontente com o rendimento da equipe. O técnico iugoslavo alegou também causas médicas. Disse que as condições climáticas de Gana têm lhe causado constantes problemas de saúde. Emmanuel Afranie, diretor técnico do Ministério da Juventude e Deportes, vai assumir o cargo interinamente, até que um novo treinador seja contratado.