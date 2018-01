Técnico deixa o Paysandu após derrota O técnico Paulo Campos não resistiu à pressão da torcida do Paysandu após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro neste sábado à noite - a segunda consecutiva em casa - e pediu demisdsão do cargo ainda nos vestiários do Mangueirão. O presidente do clube, Artur Tourinho aceitou o pedido e decidiu que o auxiliar Sinomar Naves vai dirigir a equipe na partida de quarta-feira contra o Corinthians em São Paulo. O dirigente não confirmar, mas deverá tentar a contratação de Jair Picerni, que recentemente foi demitido do comando do Bahia. A situação de Paulo Campos era insustentável. Logo após a partida grupos de torcedores ameaçaram invadir os vestiários e a Polícia Militar teve de intervir. O treinador e o presidente só conseguiram deixar o estádio sob a escolta da polícia.