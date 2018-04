Técnico deixa o Wigan e negocia ida para o Everton

O comandante disse nesta terça-feira ao presidente do Wigan, Dave Whelan, que gostaria de deixar o clube um ano antes do término do seu contrato, após quatro temporadas na direção da equipe inglesa. O dirigente ainda confirmou que o treinador negocia a sua transferência para o Everton, que teve David Moyes contratado para assumir o lugar do recém-aposentado Alex Ferguson no Manchester United.

Pelo fato de que Martínez ainda tinha um ano de contrato a cumprir com o Wigan, Whelan avisou que irá exigir uma compensação do Everton pelo rompimento do acordo. O dirigente, porém, não irá frear o desejo de Martínez de assumir a equipe de Liverpool. "O Everton me procurou e eu disse que eles têm permissão de conversar com ele (Martínez)", afirmou.

O Wigan se sagrou o surpreendente campeão da Copa da Inglaterra ao bater o Manchester City por 1 a 0, na final realizada no último dia 11 de maio, no Estádio de Wembley, em Londres. Porém, o clube acabou terminando o Campeonato Inglês na 18.ª posição e assim foi rebaixado para a segunda divisão do país.

Já o Everton, que acaba de perder o escocês David Moyes para o Manchester United, fechou a última edição da principal competição do país na sexta colocação, dois pontos à frente do rival Liverpool, o sétimo da tabela.