Técnico deixa Vasco após derrota O técnico Dario Lourenço não é mais o técnico do Vasco da Gama. Ele pediu demissão ao final da partida deste domingo após a derrota por 1a 0 para o Flamengo. A diretoria do Vasco não tentou convencê-lo a continuar e a partir desta segunda-feira começa a pensar num substituto. O treinador viveu esta semana uma situação constrangeradora, quando o atacante Romário tomou conta do treino e passou a dar instruções para os jogadores e discutir a escalação do time. O Vasco é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Em 12 rodadas, o time marcou apenas 9 pontos e seria rebaixado se o campeonato terminasse hoje. Dario Lourenço foi o segundo técnico a perder o emprego neste final de semana. No sábado, Paulo Campos deixou o Paysandu depois da derrota para o Cruzeiro em Belém.