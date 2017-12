Técnico desconhecido interessa ao Bota O ex-jogador Carlos Roberto, bicampeão estadual em 1967/68, é o mais cotado para comandar o Botafogo na próxima temporada. Ele entraria no lugar de Celso Roth, que deixará o clube após o fim do Campeonato Brasileiro. Seu nome ganhou força depois que Geninho, primeira opção da diretoria, renovou nesta terça-feira o contrato com o Goiás. Carlos Roberto fez sua carreira no mundo árabe. ?É um treinador pouco conhecido no Brasil, mas que interessa mesmo assim?, declarou o vice-presidente de Futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. O dirigente, no entanto, afirmou que o clube também está estudando outras opções. A diretoria do Botafogo espera definir a nova comissão técnica poucos dias após o término do Brasileiro, no domingo. Na próxima semana, começa a ser definida a ?barca? botafoguense, com pelo menos uma dezena de dispensas de atletas.