Técnico divide grupo do São Paulo em treinamento

O técnico Ricardo Gomes aproveitou a quarta-feira para comandar diferentes atividades no CCT da Barra Funda, na preparação do São Paulo para o jogo com o Santo André, domingo, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe treinou em dois períodos.

Durante a manhã, Ricardo Gomes realizou um trabalho de posse de bola em campo reduzido, utilizando todo o grupo, em pouco mais de uma hora. No período da tarde, porém, o treinador do São Paulo dividiu o grupo, com os titulares realizando um trabalho técnico.

Já os atletas que tiveram poucas chances nos últimos jogos participaram de um coletivo contra a equipe juvenil e triunfaram por 5 a 2, com gols de Henrique (2), Marlos, Mazola e Oscar. Os suplentes treinaram com: Bosco; Adrian González, Saavedra, Aislan e Sérgio Mota; Zé Luis, Wellington, Oscar e Marlos; Mazola e Henrique.