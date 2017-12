Técnico diz acreditar que Irã poderia ter melhor resultado O técnico croata Branco Ivankovic disse após a estréia Copa do Mundo que o Irã poderia ter conseguido um resultado melhor do que a derrota por 3 a 1 para o México, em Nuremberg, neste domingo. Segundo ele, o placar não refletiu o que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. "Não estou satisfeito pelo resultado, mas gostaria de parabenizar o México pela vitória. Tivemos a possibilidade de vencer o jogo, sobretudo no primeiro tempo, quando jogamos bem e poderíamos ter marcado pelo menos mais um gol", disse Ivankovic, se referindo ao empate por 1 a 1 no intervalo. O técnico croata reconheceu que na segunda etapa o Irã "não foi muito bem" e salientou que o México marcou seu segundo gol "num terrível erro da defesa" e que, após este lance, "a experiência dos mexicanos foi primordial para que eles mantivessem o resultado." Na próxima rodada do Grupo D, o Irã enfrenta Portugal, no sábado (17), em Frankfurt. Na véspera, o México joga contra Angola, em Hannover.