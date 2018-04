Técnico diz que Adriano precisa 'levar uma vida normal'

O técnico da Inter de Milão, Roberto Mancini, confirmou, nesta terça-feira, que o atacante brasileiro, Adriano, não está relacionado para a partida diante do CSKA Moscou, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Uefa. Para o técnico da Inter, Adriano ainda não está bem para jogar. "A coisa mais importante é levar uma vida normal e desenvolver bem o próprio trabalho. Quando Adriano fizer isso, não por duas semanas, mas para sempre, então todos os seus problemas passarão", disse o treinador. A declaração de Mancini deixa em dúvida a conduta do jogador fora dos gramados. Antes do começo da atual temporada, Adriano confessou ter exagerado no consumo de bebidas alcoólicas, mas disse que isto se devia a problemas familiares. Sua confissão não convenceu Mancini, que deu poucas chances ao atleta de jogar pela Inter nesta temporada. A diretoria, inclusive, queria emprestá-lo, mas Adriano recusou.