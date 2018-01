Técnico diz que Adriano segue na Inter na próxima temporada Logo após a Internazionale derrotar o Parma e ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Italiano, o treinador Roberto Mancini declarou que está "confiante e seguro" que o atacante brasileiro Adriano seguirá na equipe de Milão na temporada 2007/08 do futebol europeu - ele esteve em campo como titular no confronto deste domingo. "Nossa intenção é manter todos os atacantes. Sobre Adriano, sim ele seguirá", disse o comandante da equipe italiana, que conta ainda para o setor ofensivo com mais cinco jogadores: o sueco Ibrahimovic Zlatan, o uruguaio Alvaro Recoba, o grego Choutos Lambros e os argentinos Hernán Crespo e Julio Cruz. Porém, Crespo, que marcou um gol neste domingo, está emprestado pelo Chelsea até o fim da atual temporada, em julho. A Inter precisa negociar com o clube inglês para seguir contando com o camisa 18. Já Recoba vem sendo pouco aproveitado e deseja transferir-se para outra equipe para poder atuar com mais seqüência. Somado a isso, os dirigentes do time milanês cogitam contratar o artilheiro Luca Toni (Fiorentina). "Quando Adriano decide fazer as coisas bem, ele faz. Não há nenhum jogador que consegue jogar bem sem treinar forte. Não falo somente de Adriano, mas no geral. No lance do nosso segundo gol, ele foi fenomenal ao passar a bola", discursou Mancini. Ex-jogador do Flamengo, Adriano já se envolveu em inúmeras confusões em sua passagem pela Inter - foi contratado pela primeira vez na temporada 2001/02, mas depois passou pela Fiorentina e Parma antes de retornar ao clube. Na última polêmica, ele foi acusado de brigar com um jogador de basquete norte-americano numa boate em Milão. A imprensa local costuma publicar diversas informações sobre as noitadas do atacante. Antes da atual temporada, o jogador, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, quase deixou a Inter. Foi cogitado que ele poderia se transferir para o Real Madrid, antes do clube espanhol fechar a contratação do holandês Ruud van Nistelrooy.