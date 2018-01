Técnico diz que Barcelona tem 'melhor trio da história'

Os três somam 20 gols nos últimos quatro jogos do Campeonato Espanhol. Além disso, também são figuras importantes em suas seleções nacionais.

"É o melhor trio do Barcelona e me atreveria a dizer que da história do futebol", afirmou Luis Enrique.

"Reunir três jogadores deste nível técnico individual e logo conseguir que os três gerem santíssimas situações de gol, façam tantos gols, tenham essa solidariedade e façam que a equipe possa registrar esses números, não creio que tenha acontecido, pelo menos na história recente, em nenhuma outra equipe", acrescentou.

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol e já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, enfrentará o Valencia no sábado, que ocupa o nono lugar da tabela de posições.