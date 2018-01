Técnico diz que Espanha pode chegar às semifinais da Copa O técnico da seleção da Espanha, Luis Aragonés, acredita que sua equipe pode superar o trauma das quartas-de-final e chegar às semifinais da Copa do Mundo da Alemanha. A última vez que a seleção espanhola ficou entre as quatro melhores de um Mundial foi em 1950, no Brasil, quando ficou em quarto lugar. Desde 1986, no México, a Espanha caiu três vezes nas quartas-de-final - naquela ocasião, diante da Bélgica, nos pênaltis; em 1994, foi derrotada pela Itália; e em 2002, pela anfitriã Coréia do Sul, novamente nas penalidades, após uma partida com arbitragem polêmica. "Desta vez o mito vai cair e nós vamos passar das quartas", afirmou o treinador, durante um programa na TV espanhola na noite de segunda-feira. "Os torcedores estão esperando por isso." O Brasil pode ficar no caminho da Espanha nas quartas-de-final, se ambos terminarem em primeiro em seus grupos. Aragonés assumiu o cargo em 2004, após a Eurocopa, e ainda não perdeu no comando da Espanha - são 19 jogos de invencibilidade. Ele afirmou ainda que tem certeza da boa participação na Copa de Raúl, ídolo da torcida do Real Madrid e maior artilheiro da seleção em todos os tempos, com 42 gols. Raúl ficou três meses sem jogar por causa de uma lesão no joelho e optou por não sofrer uma cirurgia. Desde sua volta, há um mês, ainda não se estabilizou como titular. "Eu acho que ele não é devidamente valorizado na Espanha, mas tenho plena confiança em seu futebol", disse Aragonés. A seleção realiza ainda dois amistosos de preparação para a Copa, contra a Rússia, no dia 27 de maio, e o Egito, no dia 3 de junho, ambos ainda na Espanha, e só depois embarca para a Alemanha, onde estréia na Copa no dia 14 de junho, contra a Ucrânia, em Leipzig.