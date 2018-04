Técnico diz que Gana foi melhor na derrota para o Egito

"Nós jogamos buscando o gol durante toda a partida, sempre controlamos as ações. Foi uma infelicidade levar um gol no final", lamentou o técnico sérvio, que está no comando da seleção ganesa desde 2008.

Apesar da derrota, Rajevac explicou que seu time jogou da maneira correta, cadenciando o confronto e não se expondo em excesso. "Nós jogamos com cuidado, fomos pacientes e tivemos método", completou o técnico.

Vice-campeã da Copa Africana, a seleção de Gana está no Grupo D da Copa do Mundo da África do Sul, ao lado de Alemanha, Austrália e Sérvia.