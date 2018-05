Técnico diz que Ponte pode repetir sucesso de 2008 O técnico Sérgio Guedes aposta na vontade de vencer do atual elenco da Ponte Preta para fazer sucesso no Campeonato Paulista. Com quatro caras novas em relação a 2009, quando decepcionou na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube de Campinas pode conquistar resultados bem diferentes em 2010, de acordo com a análise do seu treinador.