Técnico diz que PSG quer contratar atacante para ajudar Cavani

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, quer que o clube contrate mais um atacante na atual janela de transferências para ajudar o artilheiro Edison Cavani. A avaliação da comissão técnica é que, com a saída de Ibrahimovic para o Manchester United, recai apenas sobre o uruguaio a responsabilidade de fazer gols.

"Estamos buscando um jogador de ataque que ajude Cavani. O clube está disposto a buscar jogadores que ajudem o elenco e que melhorem a competência do grupo", disse Emery, na quarta-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre o Metz pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Os dois gols foram marcados pelo zagueiro Thiago Silva.

Cavani já fez 24 gols na temporada. Seus companheiros de ataque, porém, não têm característica de serem fazedores de gol. Lucas, em grande fase, anotou 10. Di María foi à rede quatro vezes na temporada, apenas.

Na atual janela de transferências, o PSG contratou o alemão Julian Draxler, que estava no Wolfsbug e marcou um gol na vitória por 7 a 0 sobre o Bastia, no fim de semana, pela Copa da França. Um dos atacantes especulados no PSG é o chileno Alexis Sánchez, do Arsenal.