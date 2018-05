Técnico diz que São Paulo está em clima de decisão

"Ainda vivemos clima de decisão. Cada jogador vive clima de decisão e nem pode ser diferente", disse o técnico Ricardo Gomes. "Depois do clima ruim na reapresentação, a situação é diferente. Estão todos animados e o clima voltou a ser bom", completou.

Ricardo Gomes não espera que o São Paulo encontre facilidade contra o Sport, já rebaixado e lanterna do Brasileirão. "Eles [jogadores do Sport] estão disputando alguma coisa. No mínimo, estão de olho em alguma coisa no futuro", disse.

O técnico admite que não será possível manter os jogadores do São Paulo concentrados apenas na partida com o Sport. "Dependendo dos resultados, os jogadores serão informados ou não. Mas é controle que a gente não tem por muito tempo porque vocês [profissionais da imprensa] no intervalo contam para o jogador", brincou.

Depois de estar na liderança da competição, o São Paulo despencou para a quarta posição, com 62 pontos, assim como Internacional e Palmeiras, segundo e terceiro colocados, respectivamente, por conta dos critérios de desempate. O Flamengo é o líder com 64 pontos.