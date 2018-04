Técnico diz que 'todos' querem jogar no Manchester City

"Agora, todos jogadores querem ir para o Manchester City. Isto é normal, porque o City é um grande clube e nós teremos um grande futuro", afirmou o treinador, que está invicto no comando da equipe.

Mark Hughes, antigo treinador do Manchester City, gastou mais de US$ 300 milhões com contratações no clube em 2009, antes de ser demitido em dezembro e, posteriormente, substituído por Mancini. Em janeiro, Hughes e o Manchester City, porém, fracassaram na tentativa de contratar Kaká, que preferiu permanecer, naquele momento, no Milan.