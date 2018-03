Técnico do América-MEX é mantido após vitória na Libertadores

O técnico interino do América do México, Juan Antonio Luna, foi mantido no comando da equipe para a disputa dos jogos contra o Santos, válidos pelas quartas-de-final da Copa Libertadores. "Graças a Deus vou ficar por mais duas partidas", disse Luna no retorno ao México, após comandar a equipe na goleada de 3 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã, pela volta das oitavas. A classificação foi considerada um milagre. Na ida, o Flamengo havia vencido por 4 a 2. "Foi algo inesperado, agora os jogadores estão muito confiantes", disse Luna. Antes do jogo no Rio de Janeiro, o técnico dirigiu o América na vitória de 1 a 0 sobre o Monterrey no torneio Clausura do Campeonato Mexicano.