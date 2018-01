Técnico do América-MG pede demissão Gaúcho não é mais o técnico do América-MG. Alegando atraso de três meses no pagamento de salários, o treinador que comandou o time em duas vitórias e um empate no Campeonato Mineiro, pediu demissão, nesta sexta-feira. O presidente do clube, Afonso Celso Raso, informou que o time será treinado pelo auxiliar Helinho Lanza. O dirigente espera anunciar na próxima segunda-feira o nome do novo treinador da equipe. "Vamos nos reunir e ver o técnico que se adapta à filosofia de trabalho do clube, mas fomos pegos de surpresa, no meio da competição", afirmou.