Técnico do América sonha em fazer história contra o Santos

O técnico do América do México, Juan Antonio Luna, comentou nesta segunda-feira sobre a possibilidade de "fazer história" na Copa Libertadores nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. Se o time passar pelo Santos, garantirá uma vaga na semifinal da competição. No primeiro jogo entre os clubes, o time mexicano venceu por 2 a 0. "É possível" que o América vá para a semifinal da Libertadores, se entusiasmou o técnico, designado interinamente após a renúncia do argentino Rubén Romano. Mas o América "não deverá ficar tão confiante", advertiu o goleiro da equipe, Guillermo Ochoa, enquanto Luna comentou que o time deverá "se manterá defensivo, mas também cuidará para ser tão ofensivo quanto precisamos". Ochoa, porém, manteve os pés no chão e não arriscou comentar uma eventual vitória. Segundo o jogador, o América não venceu nada e "continua sem ser o favorito", além de "ser complicado" jogar em Santos. "Surpreendemos a muitos torcedores e esperamos continuar nessa linha porque até agora não há nada definido", afirmou o goleiro.