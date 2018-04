Técnico do Arsenal elogia o atacante Luís Fabiano

O francês Arsene Wenger, técnico do Arsenal, não hesitou em apontar o atacante brasileiro Luís Fabiano como um dos destaques do Sevilla, adversário desta terça-feira de sua equipe na Liga dos Campeões. "Será uma partida emocionante. Precisamos anular os destaques do Sevilla, como Luís Fabiano", afirmou o treinador, citando ainda o também atacante malinês Frederic Kanouté. Atualmente dividindo a artilharia do Espanhol com o argentino Messi, do Barcelona - ambos tem oito gols marcados -, o ex-atacante de São Paulo e Porto vive sua melhor fase na Europa e na seleção. O jogador marcou o gol da vitória de 2 a 1 sobre o Uruguai, de virada, no Morumbi, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010. O treinador lembrou que, na partida de Londres, os espanhóis cometeram erros e acabaram levando uma goleada de 3 a 0, mas agora estarão diante de sua torcida. O Arsenal, ainda invicto na temporada, lidera o grupo H com dez pontos, enquanto o Sevilla tem nove. O Slavia Praga é o terceiro, com quatro, enquanto o Steaua Bucareste ainda não pontuou.