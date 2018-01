Técnico do Asa não esconde otimismo O Palmeiras que se cuide. Se depender do treinador do ASA de Arapiraca (AL), Ubirajara Veiga, prestigiado pela diretoria e com plenos poderes no clube alagoano, o time sai de São Paulo amanhã classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. "Com tranqüilidade e seriedade, temos boas chances de sair daqui com a vaga." A regra é levar o jogo a sério, segundo o treinador. "Com muita marcação e raça e evitando deixar o Palmeiras jogar", disse. Para o treinador, as cobranças de falta próximas à area, com Arce, devem ser evitadas a todo custo por serem a jogada mais perigosa da equipe paulista. Seu estilo rígido, aprendido talvez na época que foi técnico no Uzbequistão, vai além do campo. Hoje, no campo do Nacional, onde a equipe treinou no período da tarde, Ubirajara intorrompeu uma entrevista para dar bronca nos integrantes da delegação do ASA, entre os quais cartolas do clube, que segundo o técnico estavam brincando ao falar à imprensa sobre o jogo de amanhã. "Assim também vocês estão esculhambando." Ubirajara dirigiu por 3 anos (1997 a 99) o time de Park Tacor, do Uzbequistão e em 98 foi treinador da seleção uzbeca nas eliminatórias da Copa - o país não conseguiu a classificação. "Lá, o forte é a marcação, mas os jogadores também sabem trabalhar as jogadas quando estão com a bola. Tentei trazer isso para o ASA." Por ser um técnico mais experiente, Ubirajara foi contratado há apenas duas semanas para o lugar de Chiquinho, exclusivamente para tentar fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. E, por enquanto, deu certo. O modesto ASA - que tem como jogador mais bem pago Cleber Carioca, que recebe cerca de R$ 2 mil -, venceu em sua primeira partida no torneio o Palmeiras, por 1 a 0, e virou manchete em todo o País. O treinador não confirmou a escalação da equipe e disse que só vai fazê-lo momentos antes da partida, nos vestiários.