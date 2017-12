Técnico do Atlético Nacional será operado e ficará afastado por 45 dias

Técnico campeão da Copa Libertadores de 2016 com o Atlético Nacional de Medellín, Reinaldo Rueda será submetido a uma cirurgia no quadril na próxima quarta-feira. A expectativa do clube colombiano é que ele fique de molho por cerca de 45 dias, afastado do trabalho diário com a equipe.

Ainda segundo o Atlético Nacional, clube que faria a final da Copa Sul-Americana contra a Chapecoense, a cirurgia em Rueda deve durar entre três e quatro horas e será conduzida pelo ortopedista León Alberto Sardi, em Cali.

Rueda tem dificuldades de caminhar e dores na coluna vertebral. "Espero que tudo tenha um saldo positivo, que não haja nenhum inconveniente e que eu possa reintegrar-me o mais rápido possível", comentou o treinador de 59 anos.

Ele será substituído pelo ex-jogador Bernardo Redín, seu assistente técnico, que comandará o Atlético nas primeiras rodadas do Campeonato Colombiano. A expectativa é que Rueda volte para o início da Libertadores, em que o time está no mesmo grupo que Estudiantes e Barcelona de Guayaquil.

Em 2017, o Atlético Nacional deve fazer dois jogos históricos contra a Chapecoense, pela Recopa Sul-Americana. O time colombiano convenceu a Conmebol a declarar o clube de Chapecó campeão da Sul-Americana após o acidente de novembro.