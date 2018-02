Técnico do Atlético-PR B culpa falta de tempo por derrota O técnico Ivo Secchi, que comanda o time B do Atlético Paranaense, disse que o pouco tempo de treinamento foi um dos principais motivos para a derrota por 1 a 0 em casa diante do Rio Branco, nesta quarta-feira, na segunda rodada do Campeonato Paranaense. "Tivemos apenas 14 dias de trabalho e dois jogos oficiais. É um time jovem e com jogadores que estão retornando de uma inatividade muito grande", explicou o treinador, contratado a pedido do técnico Oswaldo Alvarez, que cuidará da equipe principal, cuja prioridade será a Copa do Brasil. "De qualquer forma, foi uma surpresa nossa atuação no primeiro tempo, muito diferente do que produzimos no jogo anterior", disse, sobre o empate por 3 a 3 com o J. Malucelli, na estréia. Ivo Secchi disse, no entanto, que as diretrizes do trabalho não serão alteradas pelos resultados irregulares. "Temos consciência de que o time tem potencial e queremos fazer a adaptação dos jogadores das categorias de base", explicou. Para o atacante Ricardinho, a equipe pode se recuperar no domingo, contra o Iraty. "Com garra e vontade podemos reverter a situação, temos jogadores de qualidade". O meia Evandro seguiu a cartilha do chefe. "Com certeza pesa a falta de preparação, porque não tivemos uma pré-temporada. Trabalhamos apenas uma semana, mas temos que entrar em campo e superar tudo isso para conseguirmos as vitórias."