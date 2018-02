Técnico do Avaí discute com atacante O técnico do Avaí, Joceli dos Santos, que estreou na derrota, de 3 a 0, para o Santo André, pelo Brasileiro da Série B, teve um entrevero com o atacante Genílson. Ele deixou o campo reclamando bastante na etapa final quando foi substituído por Ricardo Gomes. O novo treinador não deixou barato. "O Genílson não tem que falar nada, ele tem é que jogar bola e não está jogando. Quem manda sou eu. Ele vai querer bater de frente? Então vai bater de frente". Com quatro derrotas, o time catarinense já está eliminado.