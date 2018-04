Técnico do Bahia, Guto Ferreira deixa hospital após ser internado com arritmia

O técnico do Bahia, Guto Ferreira, foi internado nas primeiras horas desta quarta-feira em um hospital de Salvador. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital da Bahia, o treinador estava com um quadro de arritmia cardíaca, situação que foi controlada, permitindo que ele recebesse a alta hospitalar no fim da manhã.

+ Sorteio na CBF define confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

+ Bahia vence na Fonte Nova e sai na frente do Vitória na final do Estadual

"Deu entrada na madrugada desta quarta-feira (4) no Hospital da Bahia, Augusto Ferreira, Guto, técnico do Esporte Clube Bahia, com quadro de arritmia cardíaca. O paciente foi medicado e revertida a arritmia pela equipe de cardiologia do hospital, obteve alta hospitalar às 10h45, devendo retornar nesta quinta-feira (05) para submeter a um check-up cardiológico", explicou o hospital em boletim médico divulgado à imprensa.

De acordo com o Bahia, o quadro de Guto é bom. Com isso, ele retomará às suas atividades no clube ainda nesta quarta-feira, quando vai comandar o treinamento do time no seu CT. Ainda assim, como apontou o boletim médico, Guto precisará retornar ao hospital na quinta para a realização de novos exames.

"O Esporte Clube Bahia comunica que o técnico Guto Ferreira sentiu um desconforto na noite desta terça-feira (3), realizou exames em um hospital da cidade, foi liberado na manhã desta quarta (4) e já comandará normalmente o treino da tarde no CT tricolor, o Fazendão", afirmou o clube em um comunicado oficial.

Após esse susto com Guto, o Bahia segue em preparação para o jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, domingo, no Barradão. O time venceu o duelo de ida contra o Vitória, no último fim de semana, na Fonte Nova, por 2 a 1 e precisa de um empate para conquistar o título estadual.