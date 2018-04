Técnico do Barça ameaça jogadores Carlos Rexach perdeu a paciência com os jogadores do Barcelona, depois da derrota por 2 a 1 para o lanterna Rayo Vallecano, no domingo. O treinador não suporta mais a irregularidade da equipe e nesta terça-feira, no primeiro treino da semana, ameaçou "abrir a boca", caso não surja reação imediata. O técnico avisou que vai revelar, em público, quem anda na noite catalã. "Não é certo que apenas quatro ou cinco corram, enquanto os demais assistem", desabafou Rexach, em entrevista publicada pelo jornal El Mundo Deportivo, editado em Barcelona. "Se a situação persistir, todos saberão quem aqui leva vida irregular." Não é a primeira vez que o treinador pega pesado com o elenco. Recentemente, fez insinuações idênticas, após a derrota para o Alavés. Na época, chegou a cogitar da possibilidade de suspender as folgas de fim de ano em represália ao comportamento que considerou leviano. Depois, voltou atrás, mas pediu multa para os brasileiros Geovani e Rochemback, que se reapresentaram com atraso. A preocupação de Rexach faz sentido. O Barcelona tem 33 pontos e está em sexto lugar no Campeonato Espanhol e várias vezes se falou na possibilidade de troca de comando. Para piorar, a liderança é do Real Madrid, com 39. Para tormento dos catalães, o Real volta a campo, nesta quarta-feira à noite, na visita que faz ao Athletic, em Bilbao, no compromisso de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha. O time de Madri briga por dois títulos. Na quinta-feira, no mesmo torneio, jogam Figueres Deportivo La Coruña.