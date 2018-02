Técnico do Barça diz que Ronaldinho é o culpado pela má fase

Pela primeira vez em seus 137 jogos do Campeonato Espanhol, Ronaldinho Gaúcho começou como reserva, no empate de 1 a 1 com o Espanyol pela última rodada da competição, circunstância que obriga o brasileiro a "se concentrar e a provar que é um grande jogador", declarou o técnico holandês. Veja também: Jornal diz que Ronaldinho jogará no Chelsea em janeiro Assis diz que Ronaldinho não assinou contrato com o Chelsea No entanto, Rijkaard disse em entrevista concedida à "Ona FM" que Ronaldinho Gaúcho é um grande jogador. Segundo ele, "um técnico não coloca Ronaldinho Gaúcho no banco, mas é ele mesmo que faz isto, pois quando quer sempre está no campo." Além disso, o técnico afirmou que a reserva do brasileiro é uma decisão do corpo técnico e nega que responda a uma ordem "do diretor-técnico Txiki Begiristain ou da direção". "Tomei minha decisão quando queria, eu tinha minhas idéias e de vez em quando é necessário dizer 'agora acho que é necessário tomar a decisão' com apenas um objetivo, recuperar os jogadores que temos que recuperar, neste caso Ronaldinho Gaúcho", declarou o treinador holandês. Além disso, Rijkaard elogiou o "bom comportamento" do brasileiro "com seus companheiros" e confirmou que conversou com o jogador sobre sua reserva. "É normal que os jogadores precisem de momentos para reagir e para se concentrarem, e depois rendam muito para a equipe. Há momentos nos quais é necessário lutar contra as circunstâncias e reagir com orgulho, com personalidade, com o coração e com paixão". O técnico da equipe catalã também falou do momento vivido pelo brasileiro naturalizado português Deco, que segundo ele está ansioso por causa de seu desejo "de querer voltar à equipe" após sua lesão. "Não era o momento de treinar com a equipe e hoje o corpo médico disse que sim. Agora o vejo muito bem e muito envolvido no grupo", encerrou o comandante do Barcelona.