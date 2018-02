Técnico do Barça elogia adversário: 'Conte é um dos melhores do mundo'

Chelsea e Barcelona iniciam nesta terça-feira, em Londres, o confronto de oitavas de final da Liga dos Campeões. A importância e expectativa para o duelo, no entanto, não impede que os lados se admirem. Nesta segunda, por exemplo, o técnico do time catalão, Ernesto Valverde, não poupou elogios ao italiano Antonio Conte, comandante da equipe londrina.

"É um dos melhores treinadores do mundo. Conta com um currículo extraordinário, não só pelo que demonstrou no Chelsea, mas também na Juventus e na seleção italiana. Suas equipes sempre são muito trabalhadas, sabem o que têm que fazer", declarou Valverde.

O técnico espanhol mostrou conhecimento do trabalho de Conte no Chelsea e fez uma projeção do que o Barcelona terá pela frente. "Eles têm uma forma de jogar de muita marcação, precisamos ter isso em conta. Os mecanismos são diferentes, da mesma maneira que eles terão em conta nossa forma de jogar. Tentarão impor sua maneira, mas a gente também."

O Barcelona chega embalado para o confronto, líder disparado do Campeonato Espanhol e com ótimos números na temporada. Por outro lado, o Chelsea vem oscilando nos últimos meses e viu a pressão crescer sobre Conte. Mesmo assim, Valverde apostou em um duelo bastante difícil para os espanhóis.

"Passar das oitavas é um grande desafio para nós. É difícil marcar gols fora de casa nesta competição, mas tentaremos mudar a dinâmica, apesar da potência e do nível físico do rival. O Chelsea tem um grande elenco, uma forma de jogar muito clara, mecanizada, e defende bem. Além disso, podem surpreender no contra-ataque, porque têm grandes jogadores, como Hazard, Morata ou Pedro", avaliou o espanhol.