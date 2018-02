Técnico do Barça não quer ver Ronaldinho na Copa América O holandês Frank Rijkaard, técnico do Barcelona, expressou nesta sexta-feira seu desejo de que o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho não dispute a próxima Copa América pela seleção brasileira. "Nós vamos fazer todo o possível para que ele fique conosco", ressaltou o treinador, que também aproveitou para negar as informações de que o jogador estaria se transferindo para o Milan. O técnico do Barcelona ainda admitiu ter ficado surpreso pelo fato de Dunga retirar de Ronaldinho a camisa 10 da seleção para repassá-la a Kaká. Nos amistosos contra Chile e Gana, ele usou a número sete. "Realmente estou surpreso, pois Ronaldinho é a personificação do número 10", comentou Rijkaard. "Entretanto, não sei os motivos que levaram Dunga a fazer isso", completou. Alegando cansaço pelo final da temporada do futebol europeu, alguns jogadores devem pedir liberação - e um deles deve ser Ronaldinho, que teve pouco tempo de descanso por causa da Copa da Alemanha no ano passado. No entanto, Dunga disse na última semana que pretende levar força máxima à competição sul-americana, que acontece em julho, na Venezuela.