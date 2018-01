Técnico do Barça tem jogo de risco Pode ser a última chance para Carlos Rexach. O técnico do Barcelona precisa da vitória neste sábado, contra o Tenerife, nas Ilhas Canárias, para tirar o time da crise e ganhar sobrevida no comando técnico. O Barça é apenas o 9º colocado do Campeonato Espanhol, com 33 pontos, sete a menos que o líder Real Madrid. A crise se acentuou na última rodada, com a derrota em casa para o Osasuna, por 1 a 0. Vários dirigentes do time reclamam do técnico e o presidente Joan Gaspart disse que até mesmo ele poderia deixar o cargo caso o Barcelona não se recuperar e conquistar o título. A imprensa espanhola já especula e diz que os argentinos Carlos Bianchi e Cesar Luis Menotti podem tomar o lugar de Rexach. Apesar das pressões, Rexach disse que não acredita na hipótese de ser demitido. Após a derrota contra o Osasuna, ele colocou o cargo à disposição do presidente, que pediu para ele seguir no comando. "O meu futuro não depende do resultado desse jogo. Não podemos ficar obcecados pela derrota e suas conseqüências. Não penso no que vai acontecer se perdermos. Penso no que vai haver com uma vitória. Temos que ser otimistas", disse. O zagueiro Puyol e o atacante holandês Kluivert voltarão ao time depois de cumprir suspensão no jogo contra o Osasuna. No lugar de Cocu, contundido, deve entrar o brasileiro Thiago Motta, que participou da vitória do time sobre o Lleida pela Copa Cataluña. Rivaldo estava ameaçado de não jogar por causa de uma contusão no tornozelo, mas foi confirmado entre os titulares. Em La Coruña, um jogo para definir quem pode seguir na briga pelo título. O Deportivo, vice-líder com 37 pontos, recebe o Alavés, que tem um ponto a menos. No meio da semana, o La Coruña conseguiu se classificar para a final da Copa do Rei, ao empatar com o Figueres. No jogo deste sábado, o técnico Javier Irureta segue com seu revezamento e vai mudar oito jogadores. A principal dúvida é o brasileiro Djalminha, convocado para a seleção brasileira, pode perder o lugar para Valerón. No Alavés, o técnico Jose Manuel Esnal deixou no banco de reservas o meia holandês Witschge e o atacante brasileiro Magno. O Celta de Vigo, vice-líder com 37 pontos, joga fora de casa contra o Mallorca. Nos outros jogos, o Rayo Vallecano recebe o Sevilla e o Real Sociedad enfrenta o Villareal. No domingo, o líder Real Madrid joga em Barcelona, contra o Espanyol. O Valencia, quarto colocado recebe o Athletic Bilbao, sexto.