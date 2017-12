Técnico do Barça vê zagueiro como líder Nem Ronaldinho Gaúcho, nem Philip Cocu. O líder que tanto busca o treinador holandês Frank Rijkaard está na zaga e é o mexicano Rafael Márquez. Em entrevista concedida nesta sexta-feira às agências internacionais, o técnico do Barcelona revelou que seu maior desejo para o restante da temporada é encontrar no jogador a sua liderança em campo. ?Do Rafa Márquez espero que tenha um rendimento alto. Pode crescer e se consolidar como líder tanto da defesa como em todo o campo. Tenho muitas esperanças depositadas nele?, disse. Rijkaard parece ter desistido de contar com o seu compatriota Cocu. Sua intenção agora é tirar Puyol da zaga e colocá-lo na lateral e deixar a vaga para o holandês. Outro jogador que Rijkaard deposita muita confiança é no brasileiro Ronaldinho Gaúcho. ?Ele está jogando muito bem e tem um grande rendimento. Estamos muito contentes e não dá para cobrar nada dele?, finalizou. O técnico adiantou ainda que o Barcelona não vai contratar nenhum jogador em janeiro.