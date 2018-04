Técnico do Barcelona comemora contratação de Neymar

BARCELONA - O técnico do Barcelona, Tito Vilanova, comemorou neste domingo a contratação de Neymar pelo clube. Após a vitória por 2 a 0 da equipe no clássico da cidade contra o Espanyol, ele disse que confia no sucesso do craque brasileiro e avaliou que ele será bastante útil para o futuro da agremiação catalã.

"Parabéns para a diretoria pela contratação do Neymar e também para ele, por ter escolhido um projeto esportivo e não um projeto econômico, já que outros clubes ofereceram mais dinheiro", destacou Vilanova. "Tenho confiança de que ele vai se sair bem na Europa e nos ajudar a ser maiores. Suas qualidades são bem conhecidas", acrescentou.

O treinador disse também que Neymar era prioridade para a próxima temporada na Europa e que haverá paciência no Barcelona para que ele se adapte o mais rápido possível. "Vamos ver como ele vai se adaptar ao futebol europeu, mas estamos aqui para ajudá-lo no que for preciso", comentou.

Outro que saudou a ida do craque foi o lateral-direito do Barcelona, Daniel Alves, que também é seu companheiro na seleção brasileira. "Neymar chega para fazer história. É um garoto humilde e a única coisa que ele deseja é jogar futebol. E todos vamos ajudar", disse.