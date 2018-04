Técnico do Barcelona diz que Ronaldinho aceita a reserva

O técnico do Barcelona, Frank Rijkkard, minimizou o fato de ter deixado Ronaldinho Gaúcho no banco de reservas na maior parte do jogo contra o Olympique de Lyon, na terça-feira, que classificou o time para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Gols de Andrés Iniesta e Lionel Messi deram ao Barcelona o empate por 2 x 2 fora de casa. Ronaldinho só entrou nos últimos 20 minutos de partida. O meia brasileiro tem recebido muitas críticas por seu início de temporada abaixo das expectativas. Ronaldinho foi identificado pela imprensa espanhola como a "ovelha negra" a que Edmilson se referiu ao criticar seus companheiros na semana passada, reclamando da falta de compromisso. Ele foi cortado do time que disputou a partida de sábado do Campeonato Espanhol contra o Recreativo Huelva horas antes do início do jogo, reclamando de cansaço. "Temos um grande elenco, sem 11 titulares fixos. Todos os jogadores aceitam que eles podem ser reservas e aceitam isso bem", afirmou Rijkaard. "No intervalo, eu perguntei se ele poderia entrar e ele disse que estava muito animado e motivado." O Barcelona garantiu a primeira posição do Grupo E após o empate na França. Os espanhóis têm quatro pontos de vantagem para o segundo colocado Rangers, e encerram sua participação na primeira fase em casa contra o Stuttgart, em dezembro. (Por Mark Elkington)