Técnico do Barcelona lamenta a perda do título espanhol

O holandês Frank Rijkaard, técnico do Barcelona, lamentou a perda do título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid na última rodada. Mesmo com a goleada sobre o Gimnàstic, por 5 a 1, o time catalão ficou com o mesmo numero de pontos do time merengue, mas perdeu o título por causa do confronto direto. "Agora estamos tranqüilos, e depois da temporada sempre há momentos para avaliar e analisar. Este não é um bom momento para falar destas coisas. A equipe cumpriu seu papel hoje e isso não foi suficiente", disse Rijkaard, explicando que o elenco está triste. "Sabíamos antes da partida que nosso objetivo era vencer e esperar, pois estávamos pendentes da outra partida. Foi uma lástima porque fizemos nosso trabalho, mas é preciso somar toda a temporada", analisou. O técnico parabenizou o Real Madrid pelo título. "É preciso separar sempre as coisas, devemos parabenizá-los por vencer o Espanhol", disse. Além disso, ele explicou que não seria justo dizer que foi o Barcelona quem perdeu a liga, já que a equipe nunca teve o título nas mãos. Rijkaard disse ainda que o momento é de reflexão, e não quis falar sobre seu futuro - muitos dizem que ele deixará a equipe na próxima temporada por estar desgastado.