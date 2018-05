Técnico do Barcelona não conta com Neymar para o resto da temporada

BARCELONA - Se o momento do Barcelona já não é dos melhores, a situação deve ficar ainda mais difícil. Em coletiva neste sábado, o técnico do time, Gerardo Martino, admitiu que não conta mais com o atacante Neymar para os cinco jogos restantes que o clube catalão deve fazer pelo Campeonato Espanhol. Na última quarta-feira, o brasileiro lesionou o pé esquerdo e deve ficar um mês afastado dos gramados.

"Na realidade é bem difícil pensar que ele tenha chances de voltar a jogar. A lesão dele deve demorar umas quatro semanas para recuperar, estaríamos no limite da última partida. Não estou otimista que ele ainda nesta temporada volte a jogar pelo Barcelona", disse o técnico, que prepara sua equipe para enfrentar o Athletic Bilbao neste domingo, no estádio Camp Nou.

Além de explicar a situação de Neymar, o argentino também falou sobre a atual fase de Lionel Messi. O comandante acredita que as críticas dos torcedores e da imprensa são injustas. "Não vou ter nenhuma reunião específica com Messi. Falo com ele como falo com todos, quando nos juntamos em grupo nos treinos ou antes e depois das partidas. Nada pontual. Acredito que estão sendo injustos com ele."

Na terceira colocação do Campeonato Espanhol com 78 pontos, a equipe catalã precisa vencer os bascos caso ainda deseje lutar pelo título. Porém, a vida do Barcelona não será fácil. Além de Neymar, o técnico Tata Martino também não vai contar com os lesionados Puyol e Jordi Alba e o suspenso Sergio Busquets. Para completar o quebra-cabeça, os defensores Marc Bartra e Gerard Piqué são dúvidas para o jogo.