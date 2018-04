Técnico do Bayern pede atenção para o jogo de volta A histórica goleada por 4 a 0 diante do Barcelona na última terça-feira, pelas semifinais da Liga dos Campeões, deixou todos no Bayern de Munique satisfeitos. Entre eles, o exigente técnico Jupp Heynckes, que não poupou elogios aos seus jogadores. O técnico, no entanto, ponderou sobre a classificação para a decisão do torneio e pediu o mesmo desempenho na partida de volta, quarta-feira que vem, na Espanha.