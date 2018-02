Técnico do Bayern suspende Kahn por indisciplina

O técnico do Bayern de Munique, Ottmar Hitzfeld, suspendeu por um jogo o goleiro e capitão da equipe Oliver Kahn e o multou em 25 mil euros (cerca de R$ 65 mil) por indisciplina. Os motivos concretos não foram especificados pelo clube, que considera que este é um "assunto interno", segundo comunicado assinado pelo porta-voz Markus Hörwick. Com a suspensão, Kahn ficará de fora da partida contra o Hertha Berlin, no próximo sábado, 15, pelo Campeonato Alemão, no qual o Bayern briga com o Werder Bremen para se manter na liderança. Kahn, titular da seleção da Alemanha na Copa do Japão e da Coréia do Sul, em 2002, será substituído por Michael Rensing no gol do Bayern.