Técnico do Benfica diz que faltou sorte na final Depois de levar um gol já nos acréscimos e perder por 2 a 1 para o Chelsea, nesta quarta-feira, em Amsterdã, o técnico do Benfica diz que faltou "sorte" ao seu time na final da Liga Europa. Para Jorge Jesus, o resultado da decisão foi injusto e os jogadores do clube português fizeram "um excelente trabalho".