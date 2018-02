Técnico do Boca Juniors diz que Kaká fez a diferença

O técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, destacou a boa atuação do brasileiro Kaká na final do Mundial de Clubes da Fifa, que terminou com a vitória de 4 a 2 do Milan. Veja também: Milan goleia o Boca Juniors em atuação de gala de Kaká Em grande fase, Kaká é eleito o melhor jogador do Mundial Fórum - Milan mereceu a vitória sobre o Boca? Kaká foi mesmo o melhor em campo? Russo afirmou que Kaká "é um jogador que pode chegar e fazer a diferença, por isto o elegeram o melhor do mundo e está entre os melhores e quando tem espaço atua muito bem." Além disso, o treinador disse que os detalhes, como a boa atuação de Kaká, é que fizeram a diferença. "São os detalhes que fazem a diferença neste tipo de final. Não existem grandes diferenças entre equipes grandes", declarou. Russo destacou a primeiro tempo realizado por seus jogadores, que terminou com um empate de 1 a 1 e com tudo em aberto, mas a partida mudou de rumo com o segundo gol dos italianos, após o intervalo. "Em pouco tempo o Milan abriu uma vantagem grande. Quando saiu o gol no segundo tempo, o Boca saiu para buscar o empate, mas o Milan é muito inteligente e aproveita bem os espaços. É muito difícil parar estes jogadores quando se dá espaços", explicou o técnico argentino, que lamentou: "Mas o chute na trave de Ibarra podia ter mudado tudo." Apesar disso, Miguel Ángel Russo se mostrou satisfeito com o trabalho de seus jogadores. "Disse a eles que têm que levantar a cabeça. Estamos machucados, mas temos de começar um novo caminho para vencer a Copa Libertadores e voltar ao Japão." Russo evitou falar sobre a sua permanência no comando do Boca e afirmou que tomará a decisão depois.