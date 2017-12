Técnico do Boca pede respeito ao Milan O técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, aumentou o seu prestígio com a torcida depois de comandar o time na conquista do Campeonato Argentino (Apertura), o 20º do Boca. Bianchi voltou a treinar a equipe em 1998, depois de uma passagem vitoriosa pelo Velez Sarsfield e outra fracassada pelo Milan. No Boca, Bianchi tem se revelado um colecionador de títulos: ganhou a Libertadores da América em 2000, 2001 e 2003, o Mundial Interclubes em 2000 e os campeonatos argentinos (Apertura) em 1998, 2000 e 2003, além do Clausura de 1999. ?Vamos dar as mãos a Bianchi, vamos dar?, gritava a torcida do Boca minutos antes do jogo contra o Arsenal, na quinta-feira, que deu o título ao time. Perguntado sobre se gostaria de ganhar uma estátua da torcida, ele respondeu. ?Meu ego já está bastante inchado.? Agora, Bianchi terá outro grande desafio, vencer o Milan pelo Mundial Interclubes, dia 14, no Japão. Mas Bianchi é realista: ?Vamos jogar contra, talvez, a melhor equipe do mundo.? Iarley ? O atacante brasileiro que caiu nas graças da torcida do Boca Juniors acha que ganhar do Milan não é uma missão impossível. ?Espero levantar mais esse título e marcar de vez meu nome na história do Boca.?