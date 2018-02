Técnico do Boca prefere enfrentar o Milan na final do Mundial

O técnico do Boca Juniors, Miguel Angel Russo, afirmou nesta terça que prefere que o Milan seja o rival de sua equipe no Mundial de Clubes da Fifa, que está sendo disputado no Japão. O Boca Juniors derrotou o Etoile Sportive du Sahel, da Tunísia, nesta quarta por 1 a 0 para se classificar para a final da competição, enquanto o Milan enfrenta nesta quinta o Urawa Reds, do Japão. "Tomara que enfrentemos o Milan", declarou Russo à TV após o jogo que sua equipe disputou no Estádio Olímpico de Tóquio. Antes do Mundial, Russo foi advertido pela diretoria que seria demitido se não retornasse com o título. Apesar de ter conquistado a Copa Libertadores, o trabalho do técnico no Campeonato Argentino foi questionado.