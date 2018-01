Técnico do Boca rejeita favoritismo Apesar do entusiasmo pela classificação para a final da Taça Libertadores da América, o técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, foi comedido ao falar sobre o confronto contra o Santos na decisão do título da competição. O treinador preferiu rejeitar o favoritismo. ?Não temos nenhuma vantagem por sermos uma equipe mais experiente. Para mim o prognóstico com o Santos é de 50 a 50?, analisa. Mas nesta sexta-feira, o dia também foi de euforia pela vitória por 4 a 0 sobre o América de Cali, na Colômbia. ?Não tenho dúvidas de que foi uma noite quase perfeita?, disse o treinador do Boca, que classificou o desempenho do atacante Carlos Tévez, que marcou dois dos quatro gols da goleada como ?bárbaro?. Na imprensa, a animação com a classificação fora de casa foi tanta que Tévez chegou a ser comparado com um mito argentino, o cantor de tango Carlos Gardel. ?Carlitos não canta, mas é igual a Gardel?, disse o jornal Crónica. O jornal Olé, especializado em esportes, chamou o atacante de ?o diabo de Cali? e ressaltou que o jogador foi aplaudido até mesmo pelo público colombiano, que pode acompanhar uma verdadeira lição sobre futebol.