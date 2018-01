Técnico do Botafogo confirma Jefferson para estreia no Carioca

O técnico Felipe Conceição acabou com a dúvida e confirmou nesta segunda-feira que Jefferson começará a temporada como titular do gol do Botafogo. Sem fazer mistério, o treinador estreante revelou que o jogador será a opção para o duelo diante da Portuguesa nesta terça, no Engenhão, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Isso não significa, no entanto, que Jefferson seguirá como titular com Conceição. Afinal, o treinador explicou que o concorrente Gatito Fernández não terá condições de enfrentar a Portuguesa por questões físicas. "Amanhã, vai o Jefferson no gol. O Gatito contou com dores musculares nos últimos dias, o que facilitou a escolha difícil", comentou.

Ao contrário do que fazia seu antecessor, Jair Ventura, Conceição também não fez mistério em relação à escalação do Botafogo. "Vamos com Arnaldo, Carli, (Igor) Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo e Léo Valência; Luiz Fernando, Pimpão e Brenner. Não vou fazer isso (divulgar a equipe) sempre, hein", alertou.

Dentre os reforços contratados para esta temporada, somente Luiz Fernando iniciará o duelo de terça como titular. Trazido do Atlético-GO, o meia agradou Conceição, que não poupou elogios. "Ele joga mais pelas pontas, mas também pode ser usado pelo meio por conta da sua capacidade técnica. Estou encantado com esse menino e acho que ainda poderá crescer muito no clube."

O treinador também evitou lamentar a curta pré-temporada do Botafogo e elogiou o desempenho nos treinos. "Foram dias curtos, mas intensos. Desde o começo, trabalhamos com bola e conteúdos táticos. Quando o desempenho virar hábito, vamos construir algo novo. Há margem de crescimento para esse grupo, até pela idade."

Animado, Conceição mostrou otimismo e colocou o time alvinegro entre os candidatos ao título do Carioca. "Pela grandeza do clube e qualidade do elenco, certamente entramos na briga. Difícil dizer que estamos na frente das outras equipes, até pelo novo processo que estamos entrando. Vamos brigar, mas não podemos confirmar nada", projetou.