Técnico do Botafogo diz que ainda dá Nem a derrota para o Corinthians tirou o ânimo do técnico Lori Sandri, que ainda acredita na classificação para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A-1. O time tem 20 pontos e precisa vencer os dois próximos jogos para c ontinuar sonhando com a vaga. E, se possível, por goleadas. A derrota para o Corinthians, por 5 a 1, atrapalhou os planos do Botafogo. Agora, com saldo de gols pior que a Santista, que também tem o mesmo número de pontos, o time precisa torcer por derrotas de Portuguesa Santista, União São João, São Paulo, São Caetano e Rio Branco, que são concorrentes diretos à classificação. "Não fomos bem neste jogo, pois pecamos em vários momentos da partida. A situação ficou difícil, mas ainda temos de lutar", destaca Sandri. "Esta é uma lição que temos de levar para o próximo jogo; não podemos mais deixar o adversário jogar em cima dos nossos erros. O Corinthians só venceu porque abrimos e deixamos o placar acontecer", completa o treinador. Para complicar ainda mais, a Federação Paulista de Futebol resolveu multar o clube em R$ 50 mil. Segundo um comunicado enviado pela entidade, o estádio Santa Cruz não ofereceu segurança necessária aos atletas no domingo e, por isso, foi penalizado. Na partida diante do Corinthians, um torcedor corintiano invadiu o campo para tentar conseguir a camisa do meia Marcelinho Carioca. A Federação Paulista informou também que se houver reincidência, o estádio será interditado.