Técnico do Botafogo é absolvido pelo STJD

O Botafogo recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O técnico Cuca foi absolvido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou o recurso impetrado pelo Botafogo contra a punição de 30 dias imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Cuca havia sido julgado após a polêmica decisão da Taça Guanabara entre Flamengo e Botafogo. O árbitro Marcelo Lima de Henrique havia relatado que o treinador invadiu o campo e o ofendeu. Logo após o julgamento, o departamento jurídico do Botafogo entrou com recurso, mas a pena foi mantida. Caso a punição fosse mantida, Cuca deveria cumprir a pena a partir da estréia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, contra o Sport, no próximo domingo, no Engenhão. Ele só poderia voltar a dirigir o clube na sexta rodada.