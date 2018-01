Técnico do Bragantino joga obrigação ao Santos, mas diz: 'Tentaremos surpreender'

A segunda rodada do Campeonato Paulista será completada nesta segunda-feira, quando o Bragantino vai até a cidade de Santos para enfrentar o Santos, às 20 horas, no estádio da Vila Belmiro. Se depender do técnico Marcelo Veiga, a responsabilidade de um resultado positivo é toda do Santos contra o seu Bragantino.

"A obrigação é do Santos. Eles vão jogar em casa, é um time grande... Temos que respeitar a camisa do Santos, a boa equipe que eles têm, mas temos uma vontade muito grande de surpreender. Vai ser uma possibilidade pequena, mas tentaremos surpreender", disse Marcelo Veiga.

Na estreia, o Bragantino recebeu o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), e fez o dever de casa ao vencer por 2 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), somando os primeiros três pontos no Grupo A, que conta ainda com Corinthians, Ituano e Linense. Sem muito tempo para treinar - apenas três dias -, Marcelo Veiga deve manter praticamente a mesma formação.

Uma possível alteração é a entrada de William Schuster no lugar de Evandro. O volante deu outra dinâmica ao time quando o treinador realizou essa mesma substituição na última quinta-feira e deu, inclusive, a assistência para Matheus Peixoto marcar o segundo gol alvinegro.