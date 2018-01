Técnico do Brasiliense decide fazer mistério O técnico do Brasiliense, Vagner Benazzi, está fazendo segredo até com os jogadores sobre a escalação da equipe que enfrenta o Sport, sábado na Ilha do Retiro, em Recife, na disputa pela quarta vaga do quadrangular final da Série B. O Brasiliense ainda não venceu jogando fora de casa e se empatar estará eliminado. "Só anuncio a equipe momentos antes do jogo", disse o treinador. "Ele faz segredo até para os jogadores mas tem a escalação definida na cabeça", disse Ricardo Freitas, gerente de futebol. No treino comandado por Benazzi, ficou acertado que Gilson substituirá o zagueiro Jairo, expulso na partida contra o Palmeiras. A dúvida está na formação do ataque, onde cinco jogadores (Roma, Jajá, Igor, Romerito e Gilson Batata) disputam duas vagas. O grupo garante estar unido na luta pela vitória. O meia Romerito, o mais entusiasmado, comentou que o time não tem outra expectativa senão vencer o jogo, se classificar, e lutar pela ascensão para a Série A: "A esperança nunca morre", disse ele.